Удивительной красоты драгоценный камень – арбузный турмалин обладает интереснейшей окраской (dmjo.ru). Снаружи данный минерал имеет зеленый цвет (trielrpp.ru), подобный такому (ugenius.ru), которым обладает зеленый турмалин (cakerecipes.ru). Внутренняя часть (altervet.ru), либо какая-то отдельная часть этого минерала имеет насыщенный розовый цвет (fireunlock.ru), действительно напоминающий мякоть арбуза.

Свойства арбузного турмалина

Добывают данную разновидность минерала там где имеются розовые и зеленые турмалины (pitonopt.ru). Существуют рудники по всему миру (friscoshop.ru), наиболее известными странами поставщиками являются:

Бразилия;

Ангола;

Замбия;

Танзания;

Мозамбик.

Наиболее часто арбузным турмалином украшают серьги, броши и ожерелья. Именно арбузный турмалин никогда не подвергают тепловой обработке и зачастую не используют огранку, для того чтобы сохранить естественную красоту цветового сочетания. Для использования в перстнях минерал не обладает нужной прочностью и в этом направлении используется не часто.

Равно как для большинства самоцветов для арбузного турмалина сверху используют бриллиантовую огранку, а снизу ступенчатую. В целом ювелиры с удовольствием работают этим камнем, так как турмалин великолепно ограняется и шлифуется.

Как известно, турмалины обладают стабильным электрическим полем и арбузный турмалин не является исключением. Кстати, турмалин является единственным минералом на планете, который обладает таким свойством. Камень может наэлектризоваться при трении, вырабатывает тепло и отрицательные ионы.

С давних времен турмалин использовался для украшения разнообразных регалий и ценных предметов. Наиболее ценным считается арбузный турмалин с высокой степенью прозрачности зеленой части и экземпляры, которые обладают гармоничным сочетанием розового и зеленого цветов.

Целебные качества

Раньше в Индии именно этот минерал использовался для повышения мужской потенции. Помимо этого следует отметить положительное воздействие на эндокринную систему и здоровье печени. Равно как другие турмалины арбузный оказывает омолаживающий эффект.

Следует отметить наличие инфракрасного излучения от турмалина. Благодаря этому активизируется деятельность кровеносной системы, сосуды увеличиваются в размере. Благодаря выработке отрицательных ионов арбузный турмалин способен очищать окружающее пространство от пыли.

К слову, турмалины используются в знаменитых лампах Чижевского. Эти лампы применяются в медицине для очищения помещений.