Виды радиаторов отопления

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Отопление — важная коммуникация любого жилого помещения. Вопросы, связанные с ним требуют тщательного рассмотрения. Расчёт тепловой мощности, количество батарей, вид подводящих элементов, выбор запорной арматуры, тип отопительных приборов — вот с чем приходится сталкиваться при организации работ связанных с обогревом помещения.

Пожалуй, один из самых важных элементов — это радиатор отопления. На сегодня существует пять их разновидностей — это алюминиевый, биметаллический, чугунный, стальной и медный вариант. У каждого из перечисленных видов, свои «достижения» и промахи, каждый вид требует своей технологии монтажа. Понять, какой именно тип подойдёт для вашего дома, поможет подробное рассмотрение характеристик каждого. Итак, начнём знакомство.

Основные разновидности

Алюминиевый радиатор

— самый лёгкий по весу вариант с высокой теплоотдачей. Изготавливают его из литого алюминия. Внешне получаются эстетичные и аккуратные приборы. Их ребристая поверхность и большое коллекторное сечение позволяет усилить эффект тепловой отдачи. На сегодня — это самые раскупаемые устройства из-за своей относительно низкой цены. Основной недостаток алюминиевых радиаторов — это невозможность их работы при большом давлении в системе. В централизованной системе для многоквартирных домов существуют риски их разрыва, из-за часто возникающих гидроударов. Лучше всего алюминиевый вариант подходит для частных домов, где своя индивидуальная система отопления.

Биметаллический радиатор

— прибор, изготовленный из двух разных металлов; стали и алюминия. Внутренняя его часть — стальной сердечник. Внешняя часть — алюминиевая оболочка. Такое сочетание позволило убрать недостатки алюминиевых изделий, а именно, боязнь к высоким скачкам давления. Стальной сердечник биметаллических радиаторов гораздо лучше справляется с проявлениями гидроударов. Причём использование стали не сильно ухудшило характеристики теплоотдачи. Дизайн, устойчивость к любому носителю тепла — это ещё одни из показателей, которые были улучшены производителями биметаллических радиаторов. Из недостатков следует выделить дороговизну и меньшее, чем у алюминиевых моделей, проходное сечение.

Чугунный радиатор

— вариант долговечный и проверенный временем, но в последнее время не очень популярный в применении. Потеря спроса на него обусловлена его тяжёлым весом, громоздкостью и не очень привлекательным видом. Ну а вообще, у чугунного радиатора очень много плюсов; большой срок эксплуатации, способность долго сохранять тепло после остывания носителя, доступная цена и высокая степень устойчивости к перепадам давления.

Стальной радиатор

— прибор, состоящий из тонких листов стали, с выдавленными на них каналами. Вариант считается оптимальным и выгодным, поскольку имеет хорошие показатели и доступную стоимость. Купить по выгодной цене радиаторы Zehnder можно здесь. По отдаче тепла стальное изделие считается лучше, чем чугунный вариант. Для таких радиаторов свойственен быстрый нагрев, но и такое же быстрое остывание. Коэффициент отдачи тепла такой же высокий, как и у биметаллического радиатора. К недостаткам следует отнести коррозионную неустойчивость. Ржавчина — главный враг стальных устройств. Данный минус сказывается на сроке эксплуатации, он в два раза меньше чем у чугунных моделей.

Медный радиатор

— это эксклюзив, поскольку является самым дорогим вариантом из всех существующих. Тем не менее, цена на него вполне оправдана. Медные радиаторы по теплоотдаче в разы эффективнее, чем все остальные виды. К тому же они долговечны из-за своей не подверженности к коррозии.

Теперь, ознакомившись с минимальными техническими свойствами каждого типа радиатора, вряд ли у вас возникнут трудности с их выбором.

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